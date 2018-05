Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 maggio 2018 21.09 14 maggio 2018 - 21:09

Addio a Margot Kidder, la Lois Lane in quattro film di "Superman" con Christopher Reeve. L'attrice americana di origine canadese è morta pacificamente nel sonno nella sua casa del Montana. Lo riportano i media Usa dopo la conferma di un portavoce.

Nata nell'estremo nord del Canada, la Kidder aveva cominciato la sua carriera in film e programmi televisivi canadesi a basso costo prima di ottenere un ruolo importante in "Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx" accanto a Gene Wilder. Era successivamente apparsa nel "Grande Waldo Pepper" con Robert Redford e nel 1979 in "Amityville Horror". Ma il ruolo per cui Margot divenne famosa fu quello nell'originario "Superman" del 1978 accanto, per l'appunto, a Reeve.

Nel 1996 la crisi: un esaurimento nervoso molto pubblicizzato. Margot, che soffriva di disordine bipolare, era diventata per un breve periodo una senzatetto, sepolta sotto il peso di tre divorzi e una montagna di conti medici da pagare. Le sue disavventure avevano commosso l'America e alla fine Margot si era rimessa in piedi. Aveva poi continuato a recitare in piccoli ruoli in tv e a teatro.

