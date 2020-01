Gennaio è lungi dall'essere finito ma già passa alla storia a Berna: è stato il più soleggiato dall'inizio delle misurazioni, nel 1886. Le ore di sole - dopo due terzi del mese - sono da primato anche a Payerne (mai così tante dal 1949) e a Neuchâtel (1959).

Stando ai dati diffusi oggi da MeteoNews, in oltre la metà delle stazioni di rilevamento elvetiche al 20 gennaio è già stata superata la media pluriennale di soleggiamento. Entro la fine del mese sono quindi attesi nuovi primati. Il fenomeno interessa in particolare le località che tradizionalmente in inverno erano coperte dalla cappa di nebbia alta.

