Numeri migliori delle attese per Adecco nel terzo trimestre.

Il leader mondiale del lavoro interinale Adecco ha realizzato nel terzo trimestre del 2018 una crescita organica del 2% a quasi sei miliardi di euro.

L'Ebita del gruppo elvetico è invece sceso del 7% a 298 milioni, mentre l'utile netto, grazie in particolare alla vendita di una partecipazione, è più che raddoppiato su base annua, attestandosi a 270 milioni.

"Abbiamo adeguato le nostre attività al rallentamento della crescita del mercato, adottando i provvedimenti necessari alla voce costi per difendere i nostri margini", ha affermato il CEO di Adecco, Alain Dehaze, citato nel rapporto intermedio pubblicato oggi.

I risultati sono migliori di quelli ipotizzati dagli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP. La società non ha fornito cifre relative ai propri obiettivi, ma ha confermato che intende economizzare 50 milioni di euro durante l'anno in corso e 250 milioni in vista del 2020.

