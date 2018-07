Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 luglio 2018 14.49

Adecco, numero uno mondiale del lavoro interinale, intende puntare anche sul collocamento di personale a tempo indeterminato. "La nostra quota di mercato è ancora del 2%", afferma il CEO Alain Dehaze in un'intervista a Handelsblatt.

"Ma vogliamo diventare leader del mercato globale". A tal fine Adecco ha ad esempio acquisito negli Stati Uniti la piattaforma di scambio digitale Vettery. Ma Dehaze scorge comunque anche un ulteriore potenziale di crescita nella tradizionale attività legata al lavoro temporaneo.

"Vediamo enormi opportunità, soprattutto per le piccole e medie imprese in cui siamo stati finora sottorappresentati", spiega il manager al quotidiano finanziario tedesco.

Adecco vuole aumentare pure il proprio organico, sebbene l'azienda stia trasferendo sempre più compiti ai computer. L'impresa sta per esempio attualmente sviluppando un chat bot - cioè un programma informatico progettato per simulare una conversazione con un essere umano - che gestisce i candidati a un impiego. Il software verifica che il candidato abbia le giuste qualifiche e può anche organizzare appuntamenti. In questo modo i selezionatori umani hanno più tempo per concentrarsi sull'essenziale.

