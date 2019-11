Il gigante del lavoro interinale Adecco, che oggi ha pubblicato i trimestrali, si è separato dalla sua controllata Soliant Health negli Stati Uniti, attiva nel reclutamento di personale sanitario.

La cessione a Olympus Partners per 612 milioni di euro (676 milioni di franchi) ha generato una plusvalore - il cui ammontare non è stato specificato - e sarà completata entro il primo trimestre del 2020.

Commentando la vendita in un comunicato odierno, il CEO di Adecco Alain Dehaze ha dichiarato che questa transazione è un modo per far guadagnare gli azionisti. Egli ha poi ribadito la strategia dell'azienda di concentrarsi su marchi riconoscibili a livello globale.

Durante l'esercizio 2018-2019 conclusosi a fine giugno, Soliant ha generato ricavi per 344 milioni di dollari e un margine operativo lordo (EBITDA) di circa 54 milioni.

