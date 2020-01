Il colosso del lavoro interinale Adecco ha completato con successo la cessione della sua filiale americana Soliant Health, società attiva nel reclutamento di personale sanitario.

Soliant Health è stata venduta alla società d'investimento Olympus Partners per 612 milioni di dollari in contanti (quasi altrettanti in franchi svizzeri). L'utile derivante da questa operazione, non specificato, sarà incluso nei risultati del quarto trimestre 2019, si legge in una nota odierna di Adecco.

L'annuncio della vendita di Soliant Health era stato dato lo scorso novembre. In quell'occasione, il CEO di Adecco Alain Dehaze aveva dichiarato che questa transazione era un modo per far guadagnare gli azionisti. Egli aveva poi ribadito la strategia dell'azienda di concentrarsi su marchi riconoscibili a livello globale.

