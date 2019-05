Il colosso del lavoro interinale Adecco ha registrato nel primo trimestre un utile netto di 133 milioni di euro, quasi stabile rispetto all'anno scorso.

Il risultato, che supera le aspettative degli analisti interrogati da AWP, è stato raggiunto grazie alla stabilizzazione della crescita in Europa e nel resto del mondo.

Nel primo trimestre, il fatturato è sceso leggermente, dell'1% a 5,6 miliardi di euro (6,4 miliardi di franchi), ha precisato Adecco in un comunicato. Al netto dei cambi e corretto in base ai giorni lavorativi esso è diminuito del 2%. I risultati sono in linea con le aspettative del mercato, che prevedeva un indebolimento dell'economia globale all'inizio dell'anno.

Poco concrete le prospettive: la società ha confermato nei mesi di marzo e aprile un tasso di crescita del fatturato corretto in linea con quello del primo trimestre.

