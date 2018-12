Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 dicembre 2018 9.13 05 dicembre 2018 - 09:13

Adecco, numero uno mondiale del lavoro interinale, rileva una quota del 51% di LOGworks, società tedesca attiva nel reclutamento di personale nel comparto della logistica.

Per la gran parte dei circa 500 dipendenti non vi saranno cambiamenti, afferma Adecco in un comunicato odierno. Non vengono forniti i dettagli finanziari dell'operazione.

Nel contempo la società elvetica ha sottoscritto una collaborazione strategica con LGI Logistics Group, che finora era proprietario unico di LOGworks: quest'ultima impresa - che ha sede a Böblingen, nel Baden-Württemberg - sarà gestita come una joint venture, con un obiettivo di crescita continua.

L'intesa - viene precisato - comporta vantaggi per entrambe le parti: LGI può avvalersi delle strutture e dell'esperienza di Adecco, mentre l'azienda svizzera può rafforzare la sua posizione nel segmento in espansione della logistica.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio