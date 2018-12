Adottata Legge acquisti pubblici, ma restano divergenze

Dopo quasi quattro ore di dibattiti, per 35 voti a zero e 1 astenuto, il Consiglio degli Stati ha adottato stasera la revisione totale della Legge federale sugli acquisti pubblici.

Il dossier ritorna al Nazionale per eliminare diverse divergenze che ancora oppongono le due Camere.

Come si evince dal voto finale, il dossier non era contestato: tutti gli oratori hanno sottolineato la necessità di rivedere una legge, sulla base degli ultimi standard dell'Organizzazione mondiale del commercio, volta ad armonizzare le regole a livello federale in un settore "capitale" - gli appalti pubblici di Confederazione, Cantoni e Comuni - che vale oltre 40 miliardi di franchi, ossia il 6-7% del Pil.

