Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 17.38 06 agosto 2018 - 17:38

La Confederazione adotta le prime misure per aiutare i contadini a contrastare gli effetti della siccità persistente. Il dazio sul foraggio grezzo verrà ridotto.

Sono previste deroghe nei settori pagamenti diretti e agricoltura biologica e verranno messi a disposizione mutui nel quadro dell'aiuto alla conduzione aziendale, annuncia un comunicato del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Le misure decise dal dipartimento di Johann Schneider-Ammann integrano i provvedimenti adottati dai cantoni. A livello federale la priorità è stata data alla riduzione del dazio sulle importazioni di foraggio grezzo. I raccolti di fieno nelle regioni a bassa quota sono stati per lo più soddisfacenti, ma in alcune regioni la siccità persistente ha messo a rischio l'approvvigionamento. Il DEFR ha quindi deciso di ridurre il dazio su determinati foraggi, quali fieno e mais da silo, per un periodo limitato, per compensare l'aumento dei prezzi.

