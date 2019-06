Approvando le proposte della Conferenza di conciliazione, Consiglio nazionale e degli Stati hanno terminato l'esame del progetto volto a trasporre nel diritto elvetico le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza.

L'oggetto, che prevede la sostituzione delle azioni al portatore con titoli nominativi, è così pronto per le votazioni finali.

L'ultima divergenza concerneva le disposizioni transitorie. Approvando le proposte della conciliazione, le camere hanno deciso che le azioni al portatore annullate verranno sostituite da azioni proprie. In questo modo l'eliminazione delle vecchie azioni e l'emissione di nuovi titoli avverrà contemporaneamente. Questa disposizione è importante per evitare una riduzione del capitale azionario.

I giudizi del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali sono utilizzati dal G20, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'UE per valutare se uno Stato deve essere identificato come non cooperativo quanto a trasparenza fiscale. In tal caso vengono allestite apposite liste nere. Da qui la necessità di legiferare per evitare sanzioni internazionali.

