La compagnia aerea Adria Airways, che assicurava i collegamenti tra gli aeroporti di Lugano e Zurigo per conto di Swiss, ha depositato i bilanci per assenza di liquidità. Lo indica una nota odierna di Adria Airways.

Swiss ha confermato dal canto suo l'annullamento di tutti i voli tra le due città e precisato che intende puntare sul treno per assicurare il collegamento tra le due città.

"Adria Airways ha chiesto l'avvio di una procedura di fallimento presso il tribunale del commercio di Kranj, in Slovenia, che avrà tre giorni di tempo per decidere", precisa una nota della compagnia aerea slovena.

In una nota separata, Swiss ha precisato di aver dovuto annullare tutti i collegamenti tra Zurigo e la città in riva al Ceresio. Sono 10 mila circa i passeggeri interessati. I clienti, sottolinea il comunicato, sono stati o verranno avvisati mediante SMS: potranno usufruire del treno per recarsi a Zurigo o a Lugano rivolgendosi all'ufficio dove hanno eseguito la prenotazione del volo.

A causa dell'insolvenza di Adria Airways, Swiss intende tuttavia mantenere un collegamento tra le due città mediante il treno, in virtù anche dell'apertura del tunnel di Ceneri prevista per il 2020.

Swiss è già in contatto da tempo con le FFS e intende ora accelerare i negoziati per offrire ai propri clienti un collegamento affidabile tra Lugano e Zurigo, e viceversa, si legge nella nota. Sullo stato della cooperazione con le ferrovie federali non è al momento possibile per Swiss dire di più.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.