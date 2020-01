Record di passeggeri per l'aeroporto di Zurigo nel 2019.

L'aeroporto di Zurigo ha battuto l'anno scorso il record di passeggeri stabilito nel 2018. In totale dallo scalo di Kloten sono passati 31,5 milioni di passeggeri, pari ad un aumento dell'1,3%.

I passeggeri locali hanno raggiunto i 22,2 milioni (+0,1%), si legge in un comunicato pubblicato in serata. Circa 9,2 milioni di viaggiatori hanno invece utilizzato l'aeroporto come transito (+4,2%).

Il numero di voli è invece calato dell'1,1% a 275'329 unità, con oltre la metà del traffico provocato da Swiss (54,7%), seguita da Edelweiss (6,6%), Eurowings (3,5%) e Lufthansa (2,9%).

Il giro d'affari commerciale è cresciuto dell'1,3% a 601,5 milioni di franchi, in particolare grazie allo sviluppo dello shopping, alle installazioni di alta gamma per i passeggeri e la gastronomia, viene evidenziato nella nota.

Nel solo mese di dicembre l'aeroporto ha accolto 2,3 milioni di passeggeri, un dato pari ad un incremento dell'1,2% su base annua.

