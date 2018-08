Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Affitti in aumento in aumento in Ticino

Buone notizie per chi è alla ricerca di un appartamento in affitto in Svizzera. Il costo degli alloggi ha in effetti proseguito il proprio trend al ribasso anche a luglio, pur se lievemente, diminuendo dello 0,09% rispetto al mese precedente.

In Ticino si registra invece un aumento dello 0,85%, il più alto alto a livello nazionale.

È quanto emerge dai dati comunicati dal portale di annunci immobiliari Homegate.ch, in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB). L'indice relativo si è attestato a 113,2 punti: esso misura la variazione mensile dei prezzi dei canoni di locazione per appartamenti nuovi o nuovamente da affittare sulla base delle attuali offerte di mercato, precisa una nota odierna.

A livello cantonale balza all'occhio la riduzione dell'1,4% messa a segno da Ginevra. La situazione si riflette in maniera pressoché identica sui centri urbani, con le pigioni nella città di Calvino in calo dell'1,2% e quelle a Lugano, sulla falsariga della cifra ticinese, in crescita dello 0,86%. Marcata diminuzione anche per quanto riguarda la città di Lucerna (-1,1%).

Il mercato immobiliare elvetico - sottolinea Homegate.ch - sta passando negli ultimi anni da un mercato per locatori a uno per locatari: motivo principale di questa evoluzione è un'attività edile molto elevata combinata a una contrazione dell'immigrazione, che frena la richiesta di spazio abitativo supplementare. Tuttavia, nella prima metà del 2018 in Svizzera offerta e domanda non sono ancora "andate alla deriva".

