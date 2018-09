Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 settembre 2018 - 10:22

La pigione mensile media per un appartamento di 100 metri quadrati in Svizzera si attesta attualmente a 2'178 franchi. Immagine d'archivio.

Gli affitti degli appartamenti nuovi, o nuovamente affittati, sono scesi in agosto dello 0,5% rispetto a luglio. Su base annua hanno invece fatto segnare un aumento, pure dello 0,5%, secondo l'indice "Swiss Real Estate Offer Index" calcolato da ImmoScout24.

La pigione mensile media per un appartamento di 100 metri quadrati in Svizzera si attesta attualmente a 2'178 franchi.

Stando a Martin Waeber, direttore di ImmoScout24, la tendenza al rialzo rispetto ad agosto 2017 è comunque destinata a frenare: "dubito che il rialzo progredirà ancora nei mesi restanti dell'anno", afferma Waeber citato in un comunicato odierno. "Il numero degli alloggi sfitti continuerà ad aumentare, ciò che dovrebbe generare una correzione degli affitti". I risultati del censimento nazionale degli appartamenti vacanti saranno pubblicati a metà settembre.

L'evoluzione delle pigioni rispetto a luglio presenta forti disparità a dipendenza delle aeree geografiche: nella regione di Zurigo (-0,2%), nella Svizzera centrale (-2,3%) e in Ticino (-3,3%) si osservano infatti riduzioni talora sostanziali, mentre aumenti, seppur lievi, vengono fatti segnare dalla regione Lemanica (+0,2%), dal Mittelland (+0,4%) e dal nord-ovest del paese (+0,3%).

Dati contrastanti anche per quanto riguarda il prezzo delle case individuali, attestatosi mediamente a 6'262 franchi per metro quadrato, in rialzo dell'1,9% su base mensile, ma in calo dello 0,3% rispetto a dodici mesi fa. Il prezzo degli appartamenti in comproprietà, sempre secondo i dati di ImmoScout24, sono dal canto loro scesi in agosto dello 0,9% (a 6'957 franchi al metro quadrato), mentre su base annua la flessione è risultata del 2,9%.

