In media in Svizzera lo scorso anno le pigioni degli appartamenti offerti in locazione sono calati dello 0,5% rispetto al 2018. Per il solo mese di dicembre la riduzione è dello 0,4% rispetto a novembre.

Lo indica lo Swiss Real Estate Offer Index calcolato da ImmoScout24 insieme alla società di consulenza IAZI e pubblicato oggi. Stando all'indice, le disparità regionali sono considerevoli. Il Ticino presenta un'evoluzione in controtendenza rispetto al dato nazionale: gli affitti sono aumentati dell'1,9%. Crescite, più contenute, si osservano anche nell'Espace Mittelland (+0,8%), nella regione di Zurigo (+0,6%) e nella Svizzera orientale (+0,3%). Le pigioni sono invece diminuite nella Svizzera centrale (-1,7%), nella regione del Lemano (-1,1%) e nella Svizzera nordoccidentale (-0,9%).

L'accesso alla proprietà è diventato più costoso. Per una casa unifamiliare alla fine del 2019 il prezzo era superiore del 2,8% su base annua. In dicembre l'aumento è stato dello 0,5%. Per gli appartamenti, l'aumento dei prezzi per tutto il 2019 è risultato dello 0,4%, anche grazie a una leggera diminuzione a dicembre (-0,2%).

Per il 2020 gli esperti prevedono che la situazione cambierà poco, vista la stabilità pronosticata sia in termini di tassi d'interesse che di sviluppo economico generale.

