Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 17.48 02 maggio 2018 - 17:48

Nel mese di aprile si sono registrate 492 vittime civili (186 morti e 306 feriti) in 23 province per il conflitto in corso in Afghanistan. Lo ha reso noto oggi il Gruppo legale di protezione dei civili (Cpag).

Secondo un comunicato di questa organizzazione si tratta di un aumento rispetto alle 433 vittime registrate in marzo. In aprile, inoltre, il maggior numero di vittime sono state segnalate a Kabul in particolare per l'attacco terroristico nel quartiere di Dasht-i-Barchi, che ha avuto un bilancio di 57 civili morti e altri 119 feriti.

Per l'occasione il Cpag ha rivolto un appello alle parti a salvaguardare la vita della popolazione civile ed ha chiesto al governo di prendersi particolare cura dei bambini che a causa degli attentati rimangono orfani.

