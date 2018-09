Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 16.25 09 settembre 2018 - 16:25

E' di 7 morti e 20 feriti il bilancio di un attacco suicida a Kabul durante il corteo di sostenitori per la commemorazione del mitico comandante anti-talebano, Ahmad Shah Massoud, ucciso 17 anni fa.

Lo riferisce la polizia afghana correggendo il precedente bilancio che era di soli tre feriti.

Il kamikaze ha usato una moto per lanciarsi contro il corteo. Poche ore prima, l'intelligence aveva fermato in tempo un altro attentatore che ha cercato di farsi esplodere nella folla di sostenitori in un altro quartiere di Kabul.

Per commemorare il comandante anti-talebano, i sostenitori hanno sparato diversi colpi in aria. Alla fine, i servizi di emergenza riferiscono che 34 persone sono rimaste ferite a causa dei proiettili vaganti.

