Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 18.15 09 settembre 2018 - 18:15

E' salito a 29 il bilancio degli agenti di Sicurezza uccisi dai talebani in attacchi avvenuti in diverse zone dell'Afghanistan sabato notte. Lo riferiscono funzionari locali. Il precedente bilancio era di 9 morti.

Hakmat Durani, portavoce della polizia nella provincia di Maidan Wardak, ha riferito che i talebani hanno attaccato il quartier generale a ovest di Kabul uccidendo 10 agenti tra cui il capo del distretto. Una decina di militanti sono poi morti in attacchi di rappresaglia da parte delle forze aeree.

In un altro attacco, i militanti hanno preso di mira un checkpoint nella provincia di Herat uccidendo 9 guardie della Sicurezza e ferendone altre 6. Negli scontri che sono seguiti sono morti 10 talebani. E ancora, nell'attacco ad un altro checkpoint nella provincia di Baghlan province, sono morti 5 soldati e 5 poliziotti. Scontri in questa zona sono ancora in corso.

Gli attacchi sono avvenuti alla vigilia della commemorazione del mitico comandante anti-talebano, Ahmad Shah Massoud, ucciso 17 anni fa, due giorni prima dell'11 settembre negli Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line