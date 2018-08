Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 20.14 13 agosto 2018 - 20:14

I quattro giorni di offensiva talebana in Afghanistan sono già costati oltre 200 morti all'esercito governativo. L'attacco più spettacolare è quello di Ghazni, città da 270'000 abitanti 150 chilometri a sud di Kabul.

Gli insorti hanno lanciato l'assalto venerdì scorso: un migliaio di combattenti armati fino ai denti ha costretto le forze afghane a una strenua difesa. Le forze statunitensi hanno sganciato decine di bombe e missili in 23 raid aerei, nei quali - affermano - sono stati uccisi oltre 140 talebani.

Il governo centrale assicura che la città non è caduta, le forze della NATO confermano: Ghazni "rimane sotto il controllo delle forze afghane che stanno mettendo in sicurezza la zona, assistiti dai consiglieri statunitensi".

Ma fonti locali sostengono il contrario: i centri nevralgici della città sono sotto "costante attacco", e i talebani "non sono annidati tra i civili, anzi avanzano a volto scoperto nelle strade".

Kabul è stata costretta ad ammettere, dopo giorni di silenzio, che i morti sono oltre 100 tra le proprie file, agenti e militari, a cui si aggiungono almeno 20 civili. Un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi, "ci sono decine di cadaveri nelle strade".

E le Nazioni Unite lanciano l'allarme: a Ghazni "gli ospedali stanno esaurendo le scorte, le persone inoltre sono impossibilitate a portare feriti nelle strutture", si legge in una nota del coordinatore umanitario dell'ONU in Afghanistan.

"Gli sporadici resoconti che arrivano dalla città parlano di intere famiglie barricate nelle case che non possono uscire. C'è un black-out di telecomunicazioni ed elettricità, anche acqua e cibo iniziano a scarseggiare", si evidenzia.

Secondo le informazioni raccolte dal New York Times, "l'attacco di venerdì ha colto di sorpresa l'esercito, e la risposta è stata caotica. Ci sono voluti due giorni - ad esempio - per portare munizioni ai soldati asserragliati nella prigione". Il presidente Ashraf Ghani ha disposto l'invio di oltre 1000 soldati a rinforzo, mentre i talebani già da ieri attaccano i convogli di mezzi corazzati diretti verso la città.

Si combatte anche in tutta la provincia: 150 chilometri a nord di Ghazni un battaglione di commando è stato sbaragliato, e per due giorni è stato dato per disperso. Ieri un drappello di militari è riuscito a rientrare, in 22 sono stati trasportati con gli asini dai soccorritori. Secondo i media locali sono in 100 a mancare ancora all'appello.

E ancora: i talebani, dopo 48 ore di assedio, hanno conquistato la base "Chenayeeha", nella provincia settentrionale di Faryab. Oltre 40 soldati si sono arresi, altri 43 sono rimasti uccisi in due giorni di combattimenti e 17 presi in ostaggio.

Neuer Inhalt Horizontal Line