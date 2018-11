Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 novembre 2018 - 20:42

Un soldato americano in Afghanistan

Un soldato americano è morto in Afghanistan. Lo annuncia il Dipartimento della Difesa.

Il militare 25enne di Leavenworth, nello stato di Washington, è stato ferito da colpi di arma da fuoco venerdì e immediatamente ricoverato per ricevere l'assistenza necessaria. Nonostante le cure il sergente dell'esercito Leandro A.S. Jasso è però morto in seguito alle ferite riportate.

