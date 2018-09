Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 settembre 2018 21.35 03 settembre 2018 - 21:35

Alla conferenza per il Ciad a Berlino, a cui hanno partecipato oltre 70 Stati, i donatori hanno messo a disposizione 2,17 milioni di dollari per il 2019 per la regione del lago Ciad.

Lo ha reso noto una portavoce del ministero degli Esteri al termine del primo giorno di conferenza oggi nella capitale tedesca.

La somma sarà messa a disposizione per aiuti umanitari, stabilizzazione e sostegno allo sviluppo. Il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, ha dichiarato di "essere soddisfatto della somma totale annunciata oggi dai partecipanti".

La Germania, dal canto suo, ha messo a disposizione della regione 100 milioni di euro per aiuti umanitari entro il 2020, 40 milioni per prevenzione e stabilizzazione e ulteriori 220 sono pianificati per il sostegno allo sviluppo.

Neuer Inhalt Horizontal Line