Una donna di 85 anni è morta in un incendio scoppiato nella sua camera in una casa per anziani (foto simbolica)

Una donna di 85 anni residente in una casa per anziani a Spreitenbach (AG) è morta in un incendio scoppiato ieri sera nella sua camera. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale argoviese, aggiungendo che le ragioni del rogo non sono al momento note.

L'allarme antincendio è giunto alla centrale di soccorso ieri sera poco dopo le 23.30, precisa la nota. I vigili del fuoco sono entrati nella stanza piena di fumo e sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme. Per la donna di 85 anni, trovata nella camera, non c'è stato più nulla da fare.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'intero piano della casa per anziani interessato dalle fiamme per precauzione. La causa delle fiamme non è nota, la polizia cantonale ha aperto un'indagine.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram