Un bambino di otto anni è stato ricoverato ieri all'ospedale con gravi ferite alle gambe dopo essere stato investito su un marciapiede a Erlinsbach, vicino ad Aarau nel canton Argovia.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15, indica la polizia cantonale in una nota diramata oggi. Il camion stava svoltando dalla strada per entrare nella sede di un supermercato. L'autista non ha notato il bambino che camminava sul marciapiede, che è allo stesso livello della carreggiata, e lo ha investito.

Il ragazzino, finito sotto l'automezzo, è stato soccorso da un'ambulanza e ricoverato. Le sue condizioni attuali non sono note. All'autista, un bernese 30enne, è stata ritirata provvisoriamente la patente.

