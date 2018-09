Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 7.54 05 settembre 2018 - 07:54

Fa una spesa da 120 franchi ma nella sporta, in un controllo, gli trovano una busta di formaggio grattugiato da 1,95 franchi non registrata alla cassa: è l'inizio di un calvario giudiziario per un 85enne argoviese.

L'uomo è stato dapprima assolto e poi condannato per violazione di domicilio, avendo calpestato le piastrelle sbagliate di un centro commerciale, riferisce il portale informativo Watson.

Un controllo scattato nel maggio 2016 - fra il fondo della borsa della spesa sporta e il rinforzo di cartone viene trovato un prodotto che non figura sullo scontrino: è formaggio grattugiato per un valore inferiore ai 2 franchi - fa scattare una diffida per tutti i negozi di un grande dettagliante. Più tardi l'uomo sfiorerà un punto di vendita della medesima catena: grazie all'opera della procura, che ricorre contro il proscioglimento in primo grado, sarà condannato in appello a una pena pecuniaria di 150 franchi.

