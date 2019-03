Due feriti, una colonna lunga 20 chilometri e gravi disagi al traffico pendolare: è il bilancio complessivo di cinque incidenti avvenuti oggi a ridosso dell'ora di pranzo sull'autostrada A1, nei pressi della galleria del Baregg, nel canton Argovia.

Il primo episodio è avvenuto sulla carreggiata in direzione di Berna all'altezza di Neuenhof, precisa la polizia cantonale argoviese in una nota. Un 25enne ha perso il controllo della sua vettura ed è finito conto un'altra automobile, la cui conducente è rimasta ferita.

La carreggiata era stata liberata da pochi minuti quando, sempre sulla corsia in direzione di Berna - ma qualche chilometro prima, nei pressi di Baden - si è verificato un altro incidente, fortunatamente senza feriti.

Una mezzoretta più tardi, nuovamente a Neuenhof, tocca ad altre due vetture. La prima, diretta a Zurigo, è andata a schiantarsi contro la segnaletica stradale e la persona alla guida è rimasta ferita in maniera leggera. Per l'altra automobile, che circolava invece verso Berna, solo danni materiali. Il quinto incidente non si fa attendere: ancora una volta a Neuenhof, in direzione di Zurigo. Nessuno è rimasto ferito.

La serie di sinistri ha avuto gravi conseguenze sul traffico in entrambe le direzioni. Sulla carreggiata diretta verso Berna le code hanno raggiunto i 20 chilometri. Nel pomeriggio la situazione si è lentamente normalizzata.

