12 aprile 2018

Un cittadino eritreo di 46 anni è stato ucciso ieri sera a coltellate da un connazionale di 26 anni a Gipf-Oberfrick, in Argovia. Il presunto accoltellatore è stato arrestato dopo essersi recato in ospedale a farsi medicare una ferita a una mano.

Teatro del delitto è un immobile del comune argoviese dove alloggiano richiedenti asilo e persone in assistenza. La polizia è stata allarmata verso le 19.30 da un inquilino che ha notato macchie di sangue. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato il corpo senza vita del 46enne in cantina.

Il cadavere presentava diverse ferite da taglio provocate presumibilmente da un coltello. La vittima è stata in seguito identificata e le forze dell'ordine si sono messe alla ricerca del presunto accoltellatore. L'uomo si è recato all'ospedale di Laufenburg con un taglio alla mano ed è stato arrestato dopo aver ricevuto le cure del caso.

Secondo quanto ha reso noto la polizia, i due alloggiavano in camere dell'immobile dov'è avvenuto il delitto. Uno era titolare di un permesso di dimora annuale, l'altro di un permesso per persone ammesse provvisoriamente. Al momento non è dato sapere chi dei due avesse quale permesso.

La procura di Rheinfelden-Laufenburg ha avviato un'inchiesta penale per chiarire il possibile movente del fatto di sangue.

