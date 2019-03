Un 83enne è morto ieri sera a causa delle ferite riportate in una collisione avvenuta tra il suo veicolo e un camion nei pressi di Gansigen, nel canton Argovia.

L'incidente si è verificato intorno alle 17.00: l'uomo alla guida dell'automobile stava immettendosi sulla carreggiata da una strada forestale e non ha visto sopraggiungere il mezzo pesante. Il suo veicolo è stato colpito lateralmente, scaraventato fuori strada e si è fermato in un prato capovolto sul tetto, indica la polizia cantonale argoviese in un comunicato odierno.

L'83enne alla guida del piccolo veicolo ha riportato ferite talmente gravi che nonostante gli immediati soccorsi è morto sul posto. L'autista del camion, illeso, ha dovuto consegnare la patente di guida.

La strada è rimasta chiusa fino alle 17.00 per permettere le operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle prove. Il ministero pubblico di Rheinfelden-Laufenburg (AG) ha avviato un'inchiesta.

Neuer Inhalt Horizontal Line