Due feriti in un incendio a Mellikon

Due persone sono rimaste intossicate dal fumo a causa di un incendio divampato stamani in una casa plurifamigliare a Mellikon (AG). Le fiamme hanno distrutto la soffitta e il piano superiore, secondo un comunicato della polizia.

L'incendio è stato segnalato poco dopo le 7 del mattino. L'edificio ospita un'azienda di pittura e due appartamenti al piano superiore. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo da soli, ma due persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo, precisa la polizia cantonale argoviese.

L'edifico è ora inabitabile a causa della fuliggine e dell'acqua utilizzata per spegnere le fiamme. I danni sono ingenti. Secondo i primi risultati dell'inchiesta, potrebbe essere stato un fumatore a causare il sinistro. La procura di Brugg-Zurzach ha avviato un procedimento penale.

Neuer Inhalt Horizontal Line