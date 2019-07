Una donna di 23 anni ha subito un'aggressione sessuale quattro settimane fa alla Festa federale di ginnastica di Aarau. Non essendo riuscita ad identificare il colpevole, la polizia ha diffuso l'identikit dell'uomo, di circa 25 anni, che si faceva chiamare "Mario".

L'aggressione risale alla tarda serata del 21 giugno, un venerdì, quando la giovane donna si trovava con amici in un tendone della festa di ginnastica, scrive oggi la polizia argoviese in una nota.

La 23enne camminava con delle stampelle e verso mezzanotte è uscita dalla tenda per cercare un WC. Mentre aspettava è stata avvicinata da un uomo che si è detto pronto a tenere le stampelle mentre lei era in bagno. I due hanno poi fatto un tratto di cammino assieme, fino a quando l'uomo improvvisamente ha trascinato la donna in un luogo buio, abusando di lei. La giovane donna ha fatto resistenza e l'aggressore si è dato alla fuga.

