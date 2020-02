Otto persone sono state ricoverato in ospedale ieri sera con sintomi di intossicazione da fumo in seguito a una grigliata organizzata in un garage a Leibstadt (AG). Lo indica la polizia precisando che nessuno è in pericolo di morte.

L'allarme è stato dato alle 21.15 quando i servizi medici d'emergenza hanno ricevuto una chiamata secondo la quale due dei venti partecipanti presenti erano svenuti e che altri lamentavano disturbi.

La grigliata era stata convocata per festeggiare il completamento di una casa unifamiliare. La carbonella utilizzata era stata precedentemente riscaldata all'aperto e portata in seguito all'interno del garage, il cui portellone d'accesso era stato poi chiuso. A causa dell'insufficiente ventilazione, i gas hanno raggiunto una concentrazione nociva per la salute, precisa la polizia.

