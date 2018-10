Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un incendio è scoppiato ieri sera in un casa plurifamiliare di Neuenhof, nel canton Argovia

Un incendio è scoppiato ieri sera in una casa plurifamiliare di Neuenhof, nel canton Argovia: l'edificio è stato fatto sgomberare dai pompieri e due inquilini sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti.

L'allarme è scattato dopo che gli abitanti dell'edificio hanno visto un denso fumo invadere la tromba delle scale. Il rogo, divampato negli scantinati, è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco, ma la casa è rimasta danneggiata ed è attualmente inagibile.

Gli inquilini hanno dovuto trascorrere la notte in hotel o presso parenti. I danni materiali non sono ancora stati quantificati e le cause dell'incendio rimangono ignote.

