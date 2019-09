La fabbrica di Beinwil am See (AG) in preda alle fiamme.

Un grosso incendio ha danneggiato gravemente una fabbrica ieri sera a Beinwil am See, nel canton Argovia. Un centinaio di vigili del fuoco è intervenuto per domare le fiamme. Due pompieri e l'amministratore dell'azienda sono stati portati in ospedale per controlli.

L'allarme è scattato alle 19.30, precisa un comunicato della polizia cantonale. Gli stabili vicini alla fabbrica sono stati evacuati e gli abitanti portati in un posto sicuro. La strada cantonale e l'adiacente ferrovia da Lenzburg a Hochdorf sono state chiuse alla circolazione.

In poche ore l'ampio schieramento di pompieri ha domato le fiamme. Le persone sfollate hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni dopo le 23.00. Alla stessa ora è stata permessa la circolazione di auto e treni. L'ammontare dei danni, comunque considerevole, non è ancora stato valutato con precisione.

