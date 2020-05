Tre persone sono rimaste intossicate in seguito a un incendio scoppiato poco dopo mezzogiorno in un appartamento di una palazzina a Buchs (AG). L'origine del rogo non è ancora nota, indica in una nota odierna la polizia cantonale argoviese.

Due persone che si trovavano all'interno dell'appartamento avvolto dalle fiamme, oltre a una vicina, sono state portate in ambulanza in ospedale per sospetta intossicazione da fumo.

L'incendio si è sviluppato in una camera da letto dell'appartamento al pianterreno. Una volta giunti sul posto, i pompieri - una cinquantina in totale - hanno rapidamente spento le fiamme che rischiavano di propagarsi ai piani superiori. Una decina di appartamenti del condominio sono stati evacuati.

