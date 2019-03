Una mega rissa con circa 30 giovani di varie nazionalità coinvolti è scoppiata ieri a Spreitenbach (AG). Una persona è rimasta ferita seriamente e un'altra è stata fermata. I motivi dell'episodio non sono ancora stati chiariti.

Segnalazioni di una importante rissa sono arrivate alle forze dell'ordine attorno alle 16:30, ha comunicato oggi la polizia cantonale. Poiché si faceva riferimento a coltelli e feriti, sul posto è arrivata una dozzina di agenti.

Al centro commerciale di Spreitenbach la polizia ha trovato un gruppo di giovani, fra i quali uno con una ferita da arma da taglio che sanguinava copiosamente. Testimoni hanno avvertito che alcuni partecipanti allo scontro erano già scappati.

Un'ambulanza ha portato il 15enne ferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita ma viene tenuto in osservazione. Nel corso della serata la polizia ha provveduto al fermo di un 16enne, che ha ammesso di aver accoltellato l'altro giovane. Contro l'aggressore è stato aperto un procedimento penale.

Neuer Inhalt Horizontal Line