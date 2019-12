A Rheinfelden (AG) nel giorno di Natale diverse persone hanno sentito degli spari in un bosco. La polizia è intervenuta per le indagini del caso, ma non è emerso nulla. In azione anche un elicottero.

Diverse chiamate sono giunte alla centrale di polizia poco dopo le 16:00, si legge in un comunicato odierno. Un testimone in particolare affermava di aver udito i colpi a poca distanza dal punto in cui si trovava.

Alcune pattuglie hanno setacciato la zona, ma al calare del buio le ricerche sono state interrotte senza alcun risultato. Il rumore sentito dai passanti rimane quindi un mistero.

