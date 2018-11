Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2018 17.39 13 novembre 2018 - 17:39

In caso di introduzione della nuova normativa UE il versamento delle prestazioni ai disoccupati frontalieri andrebbe garantito dall'ultimo Stato in cui i lavoratori hanno versato i contributi sociali e non più da quello di residenza (foto simbolica d'archivio).

Berna non deve accordare ai frontalieri indennità di disoccupazione secondo i parametri svizzeri: il Gran Consiglio argoviese ha deciso oggi, con 77 voti contro 50, di sottoporre alle Camere federali un'iniziativa cantonale in tal senso.

La proposta, presentata dall'UDC, ha ottenuto il sostegno dei deputati del PLR e del PPD, mentre i voti contrari sono arrivati dal PS, dai Verdi, dai Verdi-liberali e dal gruppo che riunisce evangelici e borghesi democratici.

A sostegno della sua richiesta, l'UDC ha citato una stima della Segreteria di Stato dell'economia (Seco) che ha calcolato costi supplementari dell'ordine di centinaia di milioni di franchi per la cassa svizzera di disoccupazione in caso di introduzione della nuova normativa UE. La richiesta approvata dal Gran Consiglio dovrà ora essere esaminata dal governo cantonale, il quale dovrà formulare una proposta concreta che sarà a sua volta sottoposta in seconda lettura al parlamento cantonale.

La proposta iniziativa cantonale esorta il Consiglio federale a non accettare il cambio di paradigma deciso lo scorso mese di giugno dai ministri degli affari sociali dell'UE. La nuova norma, che deve ancora passare all'esame del Parlamento europeo, prevede che il versamento delle prestazioni ai disoccupati frontalieri sia garantito in futuro dall'ultimo Stato in cui i lavoratori hanno versato i contributi sociali e non più da quello di residenza. La procedura in sede UE potrebbe tuttavia richiedere vari anni e la versione dell'accordo subire ancora sostanziali modifiche.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano