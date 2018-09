Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 13.09 05 settembre 2018 - 13:09

Il consigliere agli Stati argoviese Philipp Müller (PLR) non si ripresenterà alle elezioni federali del 2019. L'ex presidente del Partito liberale radicale svizzero era stato eletto alla Camera dei cantoni nel 2015.

Con la rinuncia a una ricandidatura termina così la lunga carriera politica di Mülller, ha indicato oggi la sezione argoviese del PLR. Il 66enne era stato in precedenza per 12 anni membro del Consiglio nazionale e dal 2012 al 2016 presidente del partito nazionale.

Nel canton Argovia si preannuncia quindi una competizione molto aperta per i due seggi al Consiglio degli Stati, visto che anche l'uscente socialista Pascale Bruderer ha deciso di non ripresentarsi per un'ulteriore legislatura.

Neuer Inhalt Horizontal Line