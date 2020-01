Quello di ieri è stato un pomeriggio impegnativo per i pompieri di Stein, nel canton Argovia. Impegnati in un'esercitazione, sono stati improvvisamente chiamati a intervenire per spegnere un incendio divampato in un condominio nelle vicinanze.

Lo indica la polizia cantonale in una nota odierna, precisando che non si registrano feriti. I residenti hanno tuttavia dovuto abbandonare i loro appartamenti per un'ora e mezza.

