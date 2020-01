Momenti molto spiacevoli per una bambina argoviese.

Una ragazza che martedì stava camminando verso scuola è stata avvicinata a Erlinsbach (AG) da un uomo che ha cercato di trattenerla: il tentativo è andato a vuoto, perché la bambina è scappata, raggiungendo il suo istituto scolastico, la scuola media di Erzbachtal.

In una comunicazione ai genitori, la direzione sottolinea che la ragazza si è comportata molto bene, perché ha annunciato immediatamente quanto successo. È così stata informata subito anche la polizia cantonale.

L'autorità scolastica consiglia agli alunni di percorrere il tragitto casa-scuola per quanto possibile non da soli. Devono inoltre dire "no!" a voce alta se un uomo vuole mostrare loro qualcosa o invitarli ad andare da qualche parte.

