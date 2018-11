Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella sede della Sony a Londra e ha ferito due persone prima di essere arrestato. La Metropolitan Police fa sapere che l'aggressore è stato bloccato.

I feriti non sono in condizioni critiche. L'edificio di Derry Street è stato evacuato. "Non ci sono elementi relativi all'uso di armi da fuoco", fa sapere la polizia, chiarendo che la vicenda non è considerata un atto terroristico.

Secondo un testimone interpellato dall'Evening Standard, tutto sarebbe nato da una lite tra due addetti delle cucine. "Gridavano, sembrava fosse una rissa. Uno è caduto ed era con la schiena a terra, l'altro lo sovrastava. Pensavo sarebbero volati pugni, ma poi ho visto il coltello, lungo quasi 20 centimetri". L'uomo armato "cercava di colpire l'altro, che si difendeva alzando le braccia". Alla scena avrebbero assistito anche gli altri membri dello staff: "Non volevano avvicinarsi troppo, quell'uomo aveva un coltello enorme".

