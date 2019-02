Il consigliere nazionale appenzellese Daniel Fässler (PPD) si lancia nella corsa per il seggio di "senatore" di Appenzello Interno, lasciato vacante da Ivo Bischofberger (PPD) che si ritira in aprile.

Il 58enne Fässler ha sottoposto la sua candidatura alla Landsgemeinde che si pronuncerà il prossimo 28 aprile.

Lo ha annunciato lui stesso oggi in una nota. Parlamentare a Berna dal 2011, Fässler siede pure nel governo cantonale dal 2008. Attuale Landamano (presidente dell'esecutivo), Fässler è pure responsabile del Dipartimento dell'economia di Appenzello Interno.

In questo piccolo cantone, il rappresentante agli Stati viene eletto ogni quattro anni in primavera durante la tradizionale Landsgemeinde, l'assemblea annua dei cittadini, prima quindi delle elezioni federali di ottobre. Due settimane fa, il "senatore" uscente Ivo Bischofberger aveva annunciato che si sarebbe ritirato in aprile dopo dodici anni a Berna.

