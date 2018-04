Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 aprile 2018 - 10:05

Un parapendista 28enne si è schiantato al suolo ieri pomeriggio nell'Appenzello interno ed è morto sul posto.

Il giovane si era lanciato dal Kronberg, un'altura nel comune di Gonten, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale. Poco prima delle 15.30, per motivi non ancora accertati, si è schiantato nei pressi di questo villaggio. La Rega ha potuto trovarlo rapidamente ma i tentativi di rianimazione sono stati infruttuosi. Il 28enne aveva un brevetto di parapendista, precisa la polizia.

