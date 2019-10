L'escursionista 65enne è caduto lungo una parete rocciosa di circa 50 metri in Appenzello Interno (foto rappresentativa d'archivio)

Un escursionista tedesco di 65 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente di montagna nei pressi di Wasserauen, in Appenzello Interno. L'uomo è caduto per circa 50 metri ed è deceduto sul posto.

Il 65enne faceva parte di un gruppo di quattro persone che si stavano dirigendo dal noto ristorante di montagna Aescher di Alpstein in direzione di Chobel, non lontano da Wasserauen, indica la polizia cantonale di Appenzello interno in un comunicato odierno.

L'uomo è scivolato su un ripido sentiero durante la discesa, prima di cadere lungo una parete rocciosa. Sul posto sono giunte la Rega e una squadra di soccorso, che hanno potuto solo constatare il decesso del 65enne.

Neuer Inhalt Horizontal Line