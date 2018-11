Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La ministra della salute francese, Agnès Buzyn, ha annunciato oggi che un particolare preservativo di una marca specifica scelto dalle autorità verrà interamente rimborsato dallo Stato dietro ricetta medica, e questo già dal 10 dicembre.

"Questo rimborso - ha spiegato la ministra intervistata oggi dall'emittente France Inter - riguarderà una marca particolare che potrà essere prescritta dal medico".

Per Parigi si tratta di una nuova tappa nel rafforzamento della prevenzione e della protezione della popolazione, i più giovani in particolare, dalle malattie sessualmente trasmissibili e dal virus dell'HIV.

"Oggi - ha riferito la Buzyn - scopriamo circa 6'000 nuovi casi all'anno (...) in particolare tra i giovani, circa 800-1'000 casi tra gli under 25, che usano spesso il preservativo per il primo rapporto sessuale, ma non per quelli successivi".

Le scatole da 6, 12 o 24 preservativi acquistabili in farmacia saranno rimborsate a tutti, maschi e femmine, in cambio di una ricetta medica.

