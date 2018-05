Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 maggio 2018 15.41 06 maggio 2018 - 15:41

"Se non vengono fatti gli sforzi necessari per portarla allo stesso livello competitivo di Lufthansa e altre grandi compagnie, sparirà". Questo l'allarme per Air France lanciato dal ministro delle finanze francese Bruno Le Maire.

Questi, intervistato da Bfm Tv - secondo quanto riporta Bloomberg - esclude anche che la Francia ricapitalizzi la compagnia: "una ricapitalizzazione - ha affermato - richiede i soldi dei francesi e io non prendo i soldi dei francesi per metterli in una compagnia che non è al necessario livello competitivo".

Le richieste dei sindacati di Air France in materia di salari, secondo Le Maire, sono "ingiustificate". Il ministro ha quindi indicato la necessità che i lavoratori mostrino "responsabilità" e che il management rinnovi il dialogo con i sindacati.

