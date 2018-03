Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 marzo 2018

Nel 2016 Confederazione, Cantoni e Comuni hanno devoluto 8,2 miliardi di franchi per l'aiuto sociale "in senso lato", dei quali circa il 60% per le prestazioni complementari AVS-AI (4,9 miliardi).

Un terzo dell'intera somma, 2,7 miliardi, è andato all'assistenza in senso stretto, con una spesa media per beneficiario di 9961 franchi, indica oggi in una nota l'Ufficio federale di statistica (UST).

Per quanto riguarda l'assistenza sociale vera e propria, i circa 2,7 miliardi spesi corrispondono a un aumento del 3,9% in termini nominali rispetto al 2015. In quell'anno la progressione era stata del 2,1%.

