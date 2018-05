Il sociologo sottolinea che anche le considerazioni economiche e morali giocano un ruolo nella disponibilità a donare: “Le persone con un forte legame con la loro città d'origine, tra cui gli svizzeri, non vogliono essere costrette a partire a causa della mancanza di infrastrutture o di reddito. Sarebbe triste anche per un paese che sta andando così bene, grazie alle sue città, ma anche alla sua cultura. I villaggi sono un pezzo di cultura svizzera e quindi anche un pezzo di successo svizzero. Se si abbandonasse semplicemente questo pezzo di cultura, si comprometterebbe il proprio successo", si dice convinta la sociologa.

Anche la professoressa di sociologia Katja Rost dell'Università di Zurigo conferma che l'identità e il legame con la propria patria sono di grande importanza per la disponibilità a donare all’Aiuto svizzero alla montagna. Molte persone vorrebbero in realtà vivere loro stessi nella bella natura delle montagne, se il lavoro e l'ambiente sociale lo permettessero. “È però triste vedere che, in seguito all’esodo verso i centri urbani, i villaggi di montagna stanno morendo. Le tradizionali osterie scompaiono, non ci sono quasi più piccoli negozi e si incontrano villaggi quasi fantasma”.

Alcuni cittadini non si accontentano di donare denaro. Ogni anno, alcune centinaia di persone s’impegnano come volontari: aiutano a ripulire un alpeggio, tagliare i cespugli, rimuovere le pietre o curare i sentieri di montagna.

Ancora oggi il clima costituisce una grande sfida per i contadini di montagna. Ma la popolazione locale può contare più che mai sulla solidarietà degli abitanti dei centri urbani: nel 2017, l'Aiuto svizzero alla montagna ha ricevuto la somma più alta di donazioni degli ultimi 12 anni. Circa 56'000 persone, residenti soprattutto in aree urbane, hanno donato complessivamente 31,2 milioni di franchi.

Tra i vari progetti vi è, ad esempio, il finanziamento di un riscaldamento a legna, la costruzione di una funivia forestale, l'equipaggiamento di materiale di emergenza per i samaritani volontari o il risanamento di una regione colpita da catastrofi naturali, come tempeste, inondazioni o valanghe. Finora l'Aiuto svizzero alla montagna è stato finanziato esclusivamente con donazioni.

Nell’anno di guerra 1943, quando la maggior parte dei contadini di montagna erano in servizio attivo e nelle fattorie lavoravano quasi solo donne, bambini e anziani, un’organizzazione chiamata "Berg-Hilfe" raccolse per la prima volta donazioni a favore della popolazione di montagna. L'idea era che i cittadini aiutassero i poveri montanari.

La vita nelle montagne svizzere è dura e parca: il clima e la topografia non favoriscono la produzione agricoltura. La popolazione di montagna ha vissuto a lungo in condizioni di estrema povertà. Fino all'inizio del XX° secolo, alcuni contadini di montagna mandavano i loro figli a lavorare come braccianti stagionali presso i contadini tedeschi.

La gente di montagna può contare sulla generosità dei cittadini
Sibilla Bondolfi
01 maggio 2018 - 17:00