Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 19.21 27 settembre 2018 - 19:21

A New York, il presidente della Confederazione Alain Berset ha sottolineato l'importanza che la Svizzera accorda alla collaborazione e al diritto internazionale.

Lo ha fatto presente sia negli incontri bilaterali sia in occasione del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu.

Di fronte a quest'ultima Berset ha detto: "possiamo affrontare con successo le sfide poste dall'aumento delle diseguaglianze, dal cambiamento demografico e dalla migrazione - e le relative cause - solo se le fronteggiamo con uno spirito di fiducia reciproca", ha detto Berset nel suo discorso davanti all'Assemblea, secondo quanto comunicato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI). La comunità internazionale ha troppo da perdere nell'attuale crisi del multilateralismo, ha detto.

Una politica improntata al protezionismo e all'egoismo - ha precisato - ostacola il commercio, nuoce al benessere, alimenta la sfiducia e conduce all'isolamento.

In occasione del suo incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il presidente della Confederazione ha affrontato la riforma dell'Onu, cui la Svizzera ha contribuito, precisa il comunicato. Nel corso del soggiorno a New York Berset si è anche intrattenuto con diversi capi di Stato tra cui il presidente iraniano Hassan Rohani, come anche con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, in carica da inizio settembre.

