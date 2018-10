Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 ottobre 2018 15.32

"Non dobbiamo soccombere all'euforia o al fatalismo digitale", ha dichiarato stamane il presidente della Confederazione Alain Berset, durante il Digital Day alla stazione centrale di Zurigo.

Per il consigliere federale, gli svizzeri comunque probabilmente ci riusciranno, "perché non sono né ingenui né spaventati". "Abbiamo il giusto mix per affrontare in modo differenziato le opportunità, i rischi e gli effetti collaterali della digitalizzazione", ha proseguito Berset.

La digitalizzazione è una rivoluzione silenziosa ma di enormi proporzioni. Simili sconvolgimenti ci obbligano a riflettere non solo su cosa si deve cambiare, ma anche su cosa deve essere conservato.

Per il capo del Dipartimento dell'interno è importante che la Svizzera continui a garantire un buon compromesso tra competitività ed equilibrio sociale e regionale, tra la promozione dell'eccellenza scientifica e un ottimo sistema di formazione.

